Si muove in ribasso Howmet Aerospace a New York

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,38%.



Lo scenario su base settimanale di Howmet Aerospace rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nel breve periodo, Howmet Aerospace presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 236,8 USD e supporto a 228,4. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 245,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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