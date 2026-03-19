Taglio accise carburanti: fino a 50 euro di risparmio per le famiglie e oltre 10 mila euro per le imprese

(Teleborsa) - Il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio deciso dal governo, pari a circa 25 centesimi al litro per venti giorni, si traduce in un beneficio sia per le famiglie sia per il sistema produttivo. Una famiglia con consumi medi risparmia tra i 15 e i 20 euro nel periodo di applicazione della misura, cifra che può salire fino a circa 50 euro nei casi di utilizzo più intenso o con due auto. Assai rilevante l’impatto per le imprese, in particolare nel comparto dell’autotrasporto: un singolo mezzo pesante genera un risparmio nell’ordine dei 480-500 euro in venti giorni, che diventano circa 2.500 euro per una piccola flotta di cinque camion e possono superare i 10mila euro per aziende di dimensioni medie. Per i grandi operatori della logistica, con flotte più ampie, il beneficio complessivo può raggiungere diverse decine di migliaia di euro.



Lo rileva una stima del Centro studi di Unimpresa, secondo cui la misura ha un effetto immediato e tangibile sui costi operativi delle imprese e contribuisce a contenere le pressioni sui prezzi lungo la filiera, mentre per le famiglie rappresenta un alleggerimento temporaneo della spesa per carburanti in una fase di elevata volatilità dei mercati energetici. Alla base di questi effetti vi sono livelli dei prezzi alla pompa ancora elevati, con la benzina che si colloca mediamente intorno a 1,88 euro al litro e il gasolio sopra i 2,10 euro, mentre il taglio delle accise, pari a circa 20 centesimi tecnici che diventano circa 24-25 centesimi considerando l’Iva, incide direttamente sulla componente fiscale del prezzo finale.



In termini percentuali, la riduzione si traduce in un alleggerimento di circa il 12-13% sul costo del diesel e del 13-14% su quello della benzina, con un impatto immediato sulla spesa per i rifornimenti e, soprattutto per le imprese, sulla dinamica dei costi variabili legati al trasporto e alla distribuzione. "Il provvedimento appare coerente con l’obiettivo di intervenire in modo rapido su una dinamica congiunturale, senza assumere un carattere strutturale. La sua efficacia è per definizione limitata nel tempo, ma non per questo trascurabile: nel breve periodo consente di ridurre la pressione sui costi energetici e di offrire un segnale di attenzione verso famiglie e imprese. In una fase segnata da incertezza internazionale, la scelta di agire con strumenti mirati e temporanei rappresenta un elemento di equilibrio, che contribuisce a stabilizzare le aspettative senza compromettere la tenuta dei conti pubblici", commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi.



Secondo il Centro studi di Unimpresa, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri introduce una riduzione temporanea della tassazione sui carburanti, con un taglio di circa 25 centesimi al litro per benzina e gasolio e di 12 centesimi al chilo per il Gpl, valido per venti giorni a partire dal 19 marzo. Si tratta di un intervento esplicitamente emergenziale, costruito per attenuare gli effetti immediati delle tensioni sui mercati energetici e per contenere, almeno in parte, il trasferimento dei rincari sui prezzi finali pagati da famiglie e imprese. Nel dettaglio della simulazione sui venti giorni di applicazione della misura, i dati mostrano che per le famiglie il beneficio varia in funzione dei consumi: un automobilista medio, con circa 65-70 litri utilizzati nel periodo, ottiene un risparmio compreso tra 16 e 18 euro, mentre una famiglia con due auto e consumi tra 120 e 140 litri può arrivare a un beneficio tra 30 e 34 euro; nei casi di utilizzo più intensivo, con circa 180 litri consumati, il risparmio può sfiorare i 50 euro (44 euro la stima più realistica). Sul versante delle imprese, l’impatto cresce in maniera proporzionale ai volumi: un autotrasportatore con un solo mezzo, che consuma circa 2.000 litri in venti giorni, registra un risparmio nell’ordine dei 480-500 euro; una piccola flotta di cinque camion supera i 2.400-2.500 euro, mentre una struttura con 20 mezzi si colloca intorno ai 10mila euro. Per le grandi aziende della logistica, con flotte nell’ordine delle centinaia di veicoli, il beneficio complessivo può raggiungere e superare i 50mila euro nel periodo considerato, evidenziando come la misura produca effetti tanto più rilevanti quanto più elevata è l’intensità d’uso del carburante.



L’impatto della misura va letto tenendo conto dei livelli attuali dei prezzi, che si collocano mediamente poco sotto 1,90 euro al litro per la benzina e poco sopra i 2,10 euro per il diesel. In questo contesto, il taglio delle accise produce una riduzione sensibile del prezzo alla pompa nell’immediato, con effetti tangibili soprattutto nella percezione dei consumatori, che si trovano a beneficiare di un alleggerimento diretto e facilmente visibile. Sul piano quantitativo, per una famiglia con consumi medi, il beneficio nell’arco dei venti giorni si traduce in un risparmio compreso tra i 15 e i 20 euro, che può salire fino a 44 euro nei casi di utilizzo più intenso o in presenza di due veicoli. Si tratta di cifre contenute, che non modificano in modo strutturale il bilancio familiare, ma che contribuiscono a ridurre la pressione in una fase caratterizzata da elevata volatilità dei prezzi energetici. In questo senso, la misura svolge una funzione di sollievo immediato, con un valore più di stabilizzazione che di stimolo. Diverso è l’effetto per il sistema produttivo, dove il taglio si traduce in una riduzione più significativa dei costi operativi. Nel comparto dell’autotrasporto, ad esempio, un singolo mezzo può generare un risparmio nell’ordine dei 500 euro nel periodo considerato, con effetti che crescono rapidamente al crescere della dimensione della flotta. Per molte piccole e medie imprese della logistica, dell’edilizia e dell’agricoltura, si tratta di un beneficio concreto, in grado di attenuare l’impatto dei rincari e di contribuire, almeno in parte, a contenere la trasmissione degli aumenti lungo la filiera.

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