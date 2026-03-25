USA, scorte petrolio settimanali aumentano di 6,9 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate più del previsto le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 20 marzo 2026, sono aumentati di circa 6,9 milioni di barili a 456,2 MBG, contro attese per un decremento di 1,3 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 3,0 MBG, arrivando a 119,9 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 2,6 milioni a quota 241,4 MBG. Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste stabili a 415,4 MBG.

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