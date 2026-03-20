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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Giornata difficile quella vissuta il 19 marzo per l'Hang Seng Index, che termina in ribasso a 25.500,6.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.302,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.862,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25.104.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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