Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Riunione sostanzialmente debole quella del 6 marzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che conclude gli scambi in frazionale calo a 29.482,8.
Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29.022,7 con area di resistenza individuata a quota 30.403. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28.562,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)