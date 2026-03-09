Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo

Riunione sostanzialmente debole quella del 6 marzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che conclude gli scambi in frazionale calo a 29.482,8.

Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29.022,7 con area di resistenza individuata a quota 30.403. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28.562,6.


