Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Ribasso scomposto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,20% sui valori precedenti.
Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 29.065,2 con prima area di resistenza vista a 30.936,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28.441,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)