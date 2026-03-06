Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Ribasso scomposto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,20% sui valori precedenti.

Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 29.065,2 con prima area di resistenza vista a 30.936,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28.441,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
