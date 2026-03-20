Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Seduta in ribasso per il cross americano contro Yen, che porta a casa un decremento dell'1,19%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 159,141, con il supporto più immediato individuato in area 157,242. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 156,609.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)