Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio
La giornata del 22 febbraio chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,1%.
Lo studio del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 154,77. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 155,083. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 154,612.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)