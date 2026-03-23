BCE, de Guindos: pronti a intervenire se necessario, vigili su potenziali effetti a catena

(Teleborsa) - "Nelle nostre proiezioni non specifichiamo la durata del conflitto. Tuttavia, formuliamo alcune ipotesi sulla durata delle perturbazioni del mercato energetico. Lo scenario di base prevede un picco dei prezzi dell'energia nel secondo trimestre del 2026, seguito da un forte calo dei prezzi del petrolio e del gas". Lo ha affermato Luis de Guindos, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista con il giornale spagnolo El Mundo.



"Nello scenario peggiore, invece, si ipotizza che la crisi duri fino al terzo trimestre del 2026, dopodiché l'offerta dovrebbe normalizzarsi - ha aggiunto - Nello scenario più grave - il nostro scenario più critico - la crisi sarebbe più pronunciata. La situazione inizierebbe a normalizzarsi solo all'inizio del prossimo anno e la ripresa sarebbe più lenta rispetto agli altri scenari, con prezzi che rimarrebbero generalmente più elevati".



Quando gli è stato chiesto se questa guerra potrebbe innescare una recessione nell'area euro, ha risposto: "No, non lo prevediamo. Anche negli scenari più gravi, continuiamo a registrare una crescita positiva".



Nessuna indicazione precisa è arrivata alla domanda su quanto sia probabile che la BCE aumenti i tassi di interesse nei prossimi mesi, prima dell'estate. "Seguiamo un approccio basato sui dati e analizzeremo tali dati nelle nostre prossime riunioni", ha detto, aggiungendo in un altro passaggio che "alla prossima riunione del Consiglio direttivo, ad aprile, avremo maggiori dati sul conflitto, che rappresenta la principale fonte di incertezza, e prenderemo una decisione in base a questi".



Pressato su quanto sia più probabile un aumento dei tassi d'interesse piuttosto che ulteriori tagli, ha detto: "Siamo pronti a intervenire se necessario. Naturalmente, la situazione ci preoccupa. La politica monetaria non può impedire che la guerra abbia un impatto iniziale sia sull'inflazione che sulla crescita, ma la BCE può monitorare la situazione ed essere vigile sui potenziali effetti a catena".

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