Spagna, inflazione maggio al 3,2% su anno in linea con aprile

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola si modera a maggio 2026. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 3,2%, in linea con aprile.



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva dello 0,1%, dopo il +0,4% del mese precedente e contro il +0,2% stimato dal consensus.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3,6% (come da attese) dopo il +3,5% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +0,1% (+0,2% atteso) contro il +0,7% di aprile.

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