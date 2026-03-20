Milano 10:25
43.951 +0,57%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:25
10.085 +0,22%
Francoforte 10:25
22.969 +0,57%

Borsa: Londra, apertura +0,37%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,37%
Indice FTSE-100 +0,37% a quota 10.101,22 dopo l'apertura.
Condividi
```