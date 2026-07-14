Borsa: Londra, apertura -0,32%

Milano 12:15
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:15
10.457 -0,39%
Francoforte 12:14
24.989 -0,50%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,32% a quota 10.464,5 dopo l'apertura.
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