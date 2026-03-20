Milano 19-mar
43.701 0,00%
Nasdaq 19-mar
24.355 -0,29%
Dow Jones 19-mar
46.021 -0,44%
Londra 19-mar
10.064 0,00%
Francoforte 19-mar
22.840 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,16%

SSE a 4.013,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,16%
Indice SSE +0,16% a quota 4.013,16 all'apertura pomeridiana.
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