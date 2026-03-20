Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Avanza Knorr-Bremse , che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.



Lo scenario su base settimanale di Knorr-Bremse rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Knorr-Bremse si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 97,23 Euro. Prima resistenza a 98,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 96,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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