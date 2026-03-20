Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Avanza Knorr-Bremse, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.
Lo scenario su base settimanale di Knorr-Bremse rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Knorr-Bremse si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 97,23 Euro. Prima resistenza a 98,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 96,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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