Milano 10:27
43.947 +0,56%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:27
10.083 +0,20%
Francoforte 10:27
22.959 +0,52%

Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Avanza Knorr-Bremse, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.

Lo scenario su base settimanale di Knorr-Bremse rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Knorr-Bremse si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 97,23 Euro. Prima resistenza a 98,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 96,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```