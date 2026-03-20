Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,55%.



La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce prodotti chimici e polimeri , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,99 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,44 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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