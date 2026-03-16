TXT: Intermonte conferma la view positiva sul titolo e ribadisce "outperform"

(Teleborsa) - TXT E-Solutions chiude il 2025
con un quarto trimestre di forte accelerazione, rafforzando la visibilità sulla crescita attesa per il 2026. Intermonte conferma la raccomandazione "Outperform" sul titolo e il target price a 47,4 euro, sottolineando come la società continui a distinguersi in un settore che negli ultimi mesi ha subito un de-rating generalizzato.
Il gruppo ha riportato ricavi
trimestrali pari a 113 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto all’anno precedente, con una componente organica del 17%. L’EBITDA
ha raggiunto 19 milioni, segnando un incremento del 70%, mentre l’utile netto
è salito a 8,8 milioni, più che raddoppiato e superiore del 22% alle attese grazie a un tax rate più favorevole.
La posizione finanziaria netta IFRS a fine dicembre è risultata pari a 116 milioni, sostanzialmente in linea con le stime. Il CdA ha inoltre proposto un dividendo di 0,35 euro, in crescita del 40% rispetto all’anno precedente.
La crescita è stata sostenuta da tutte le aree operative. La divisione Smart Solutions ha registrato un incremento organico del 30%, confermandosi il segmento più dinamico e con marginalità particolarmente elevate. Digital Advisory ha mostrato un recupero superiore alle attese, con una crescita organica del 5% rispetto a una previsione negativa. La divisione Software Engineering, che rappresenta oltre metà dei ricavi trimestrali, è cresciuta del 16% nonostante l’interruzione di alcune attività non strategiche nel settore Telco.
L’amministratore delegato Daniele Misani
ha ribadito il posizionamento competitivo di TXT in settori altamente regolamentati come aerospazio, difesa, pubblica amministrazione e IoT, ambiti in cui la società opera su progetti mission-critical e ad alto contenuto tecnologico.
Secondo Intermonte, le prospettive per il 2026 sono "molto solide", con una guidance che prevede: crescita organica dei ricavi del 10%, EBITDA superiore a 65 milioni, pari a un margine del 15%, ulteriori 6 milioni di EBITDA attesi da nuove operazioni di M&A che dovrebbero essere annunciate nella prima metà dell’anno.
Il management prevede inoltre che i multipli di valutazione rimarranno intorno a 6x EBITDA, coerenti con il posizionamento del gruppo.Le nuove stime di Intermonte
Nel nuovo report, Intermonte conferma le proprie previsioni di crescita organica per il 2026 al 9,6%, leggermente superiori al precedente +8,7%, e mantiene invariata la stima di EBITDA a 65 milioni, perfettamente in linea con la guidance aziendale. Vengono invece rivisti al rialzo gli ammortamenti, principalmente legati alle allocazioni PPA, con un impatto ricalcolato a livello di EPS.
La generazione di cassa libera per il 2026 è stimata in 32 milioni, con una leva finanziaria attesa sotto 2x, anche dopo il completamento del piano di acquisizioni.