Milano 12:23
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Nasdaq 13-lug
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Londra: rosso per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: rosso per InterContinental Hotels Group
Ribasso composto e controllato per il gruppo che gestisce alberghi, che presenta una flessione del 3,67% sui valori precedenti.
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