Milano
12:23
52.575
-0,44%
Nasdaq
13-lug
29.264
0,00%
Dow Jones
13-lug
52.499
-0,26%
Londra
12:23
10.457
-0,39%
Francoforte
12:23
24.996
-0,47%
Martedì 14 Luglio 2026, ore 12.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: rosso per InterContinental Hotels Group
Londra: rosso per InterContinental Hotels Group
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Turismo
14 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per il
gruppo che gestisce alberghi
, che presenta una flessione del 3,67% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: rosso per InterContinental Hotels Group
Londra: in calo InterContinental Hotels Group
Londra: andamento negativo per InterContinental Hotels Group
Londra: scambi in positivo per InterContinental Hotels Group
Titoli e Indici
Intercontinental Hotels
-4,00%
Altre notizie
Londra: rosso per Berkeley Group Holdings
A Londra corre 3i Group
Londra: movimento negativo per London Stock Exchange Group
Londra: giornata depressa per London Stock Exchange Group
Londra: andamento rialzista per 3i Group
Londra: performance negativa per London Stock Exchange Group
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto