Madrid: andamento sostenuto per IAG

(Teleborsa) - Balza in avanti International Airlines Group , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,94%.



Lo scenario su base settimanale della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,064 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,107. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,039.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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