New York: nuovo spunto rialzista per APA Corporation

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia , in guadagno del 3,01% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di APA Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di APA Corporation mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 39,78 USD. Rischio di discesa fino a 38,37 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 41,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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