Parigi: nuovo spunto rialzista per Accor

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo di servizi francese , in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di Accor mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,96. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 39,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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