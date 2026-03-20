Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di materiali edili, con una variazione percentuale del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società attiva nell'edilizia, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 69,55 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 70,25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 69,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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