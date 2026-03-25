Parigi: scambi al rialzo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di materiali edili , che lievita del 2,30%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Saint Gobain rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 72,46 Euro, mentre i supporti sono stimati a 71,64. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 73,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```