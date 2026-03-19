Parigi: andamento negativo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di materiali edili , che presenta una flessione del 3,47% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Saint Gobain è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società attiva nell'edilizia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 68,53 Euro con area di resistenza individuata a quota 69,99. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 68,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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