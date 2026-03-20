Milano 16:53
42.994 -1,62%
Nasdaq 16:53
24.097 -1,06%
Dow Jones 16:53
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Londra 16:53
9.953 -1,10%
Francoforte 16:53
22.464 -1,65%

Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 9.723 punti.
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