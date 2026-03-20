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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano
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Indici settoriali
20 marzo 2026 - 15.00
L'
Indice delle società immobiliari in Italia
guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 9.723 punti.
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