Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di credito lombardo, con una variazione percentuale del 2,74%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Popolare di Sondrio subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di Banca Popolare di Sondrio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,74 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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