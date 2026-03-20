Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di credito lombardo , con una variazione percentuale del 2,74%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Popolare di Sondrio subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di Banca Popolare di Sondrio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,74 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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