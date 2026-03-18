Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Balza in avanti l' istituto di credito lombardo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,77%.



Il movimento di Popolare di Sondrio , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni tecniche complessive di Banca Popolare di Sondrio evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 16,02 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 16,58. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 15,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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