Milano 13:52
45.029 +2,28%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:52
10.405 +1,52%
Francoforte 13:52
23.910 +2,14%

Piazza Affari: in acquisto Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per l'istituto di credito lombardo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,11%.

Il trend di Popolare di Sondrio mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,89 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,46. Il peggioramento di Banca Popolare di Sondrio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
