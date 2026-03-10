Piazza Affari: in acquisto Banca Popolare di Sondrio

istituto di credito lombardo

Popolare di Sondrio

FTSE MIB

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Rialzo per l', che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,11%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,89 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,46. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,56.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)