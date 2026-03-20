Milano 16:53
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Nasdaq 16:53
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Dow Jones 16:53
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Londra 16:53
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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco il comparto utility in Italia
Si muove al ribasso il settore utility italiano, che perde lo 0,54%, scambiando a 51.796,38 punti.
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