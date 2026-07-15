Milano 16:01
52.650 -0,40%
Nasdaq 16:01
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Dow Jones 16:01
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Londra 16:01
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Francoforte 16:01
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USA, Prezzi produzione (MoM) in giugno

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USA, Prezzi produzione (MoM) in giugno
USA, Prezzi produzione in giugno su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era 0%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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