Si muove in ribasso BFF Bank a Piazza Affari
(Teleborsa) - Pressione sulla banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,10%.
L'andamento di BFF Bank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,976 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,144. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,312.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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