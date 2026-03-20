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Si muove in ribasso l'EURO STOXX Utilities a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Utilities a Eurozona
Si abbattono le vendite sull'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 552,07 punti, in forte calo del 2,46%.
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