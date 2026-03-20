Prestige acquista il marchio Breathe Right per 1,05 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Prestige Consumer Healthcare ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del marchio Breathe Right e di altri marchi da Foundation Consumer Healthcare per 1,045 miliardi di dollari, ovvero circa 900 milioni di dollari al netto dei benefici fiscali previsti, pari a 150 milioni di dollari.



Breathe Right, creato negli anni '90, è un marchio iconico, sinonimo di cerotti nasali, e rappresenta per Prestige l'espansione in una nuova categoria. I suoi cerotti nasali senza farmaci rispondono a molteplici esigenze dei consumatori per "migliorare la respirazione", come il benessere del sonno, il russare, le prestazioni atletiche, il sollievo dalle allergie, la riduzione della congestione nasale e altro ancora. Il marchio è ampiamente distribuito negli Stati Uniti, dove detiene la posizione di leader nel settore, ed è venduto a livello internazionale, principalmente in Europa, con ulteriori opportunità di crescita.



"Dal punto di vista operativo, l'azienda utilizza un modello collaudato e a basso impiego di capitale, i cui canali di distribuzione e rapporti con i fornitori si allineano perfettamente al nostro business attuale - ha dichiarato Ron Lombardi, CEO di Prestige Consumer Healthcare - Dal punto di vista finanziario, l'acquisizione è estremamente interessante, con margini elevati, e prevediamo che avrà un impatto positivo sui margini lordi ed EBITDA, nonché sull'utile per azione. Queste caratteristiche dovrebbero generare un free cash flow incrementale che consentirà una rapida riduzione del debito, avvicinandoci all'obiettivo di leva finanziaria a lungo termine dell'azienda"

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