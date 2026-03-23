Banca Ifis, Intesa alza target price: yield interessante in un anno di transizione

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 27,6 euro per azione (dai precedenti 25,5 euro) il target price su Banca IFIS , confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 27%. Al nuovo prezzo obiettivo, il titolo verrebbe scambiato a 8,9 volte gli utili del 2027 e a 8,1 volte nel 2028, con gli analisti che sottolineano come la solidità del titolo continua a essere supportata da una generosa remunerazione per gli azionisti, con un dividend yield superiore al 10%.



Il broker ha aggiornato le stime post-integrazione a seguito dell'acquisizione di illimity. Le previsioni indicano un utile netto di 171 milioni di euro per l'esercizio 2026, nella parte inferiore della guidance del management (che presuppone l'assenza di shock macroeconomici o geopolitici significativi), in aumento a 193 milioni di euro nel 2027 e a 211 milioni di euro nel 2028. Le stime escludono le potenziali sinergie di ricavo derivanti dall'integrazione (diverse dai benefici di funding), riflettendo un approccio prudente data l'incertezza circa la loro tempistica e la loro sensibilità al contesto macroeconomico. In termini di redditività, viene stimato un miglioramento progressivo del ROTE e ipotizzato che il coefficiente CET1 rimanga sostanzialmente stabile intorno al 13,5% per tutto l'orizzonte di previsione.



"Il 2026 dovrebbe essere un anno di transizione, con un primo semestre più debole, dovuto alle attività di integrazione e di riduzione del rischio, seguito da un secondo semestre più forte, con l'emergere dei benefici della ristrutturazione - si legge nella ricerca - L'integrazione sta procedendo come previsto, con il raggiungimento di traguardi chiave in ambito IT, Risorse Umane, filiali e piattaforme commerciali, e le fasi finali di esecuzione programmate per il secondo semestre del 2026. Le sinergie di costo sono concentrate nel 2027, mentre le sinergie di finanziamento sostengono il margine di interesse netto (NII) attraverso il rifinanziamento e la rinegoziazione dei finanziamenti al dettaglio e all'ingrosso. Non prevediamo ulteriori oneri di ristrutturazione nel 2026".

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