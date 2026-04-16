Banca Ifis, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,92 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banca Ifis ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un saldo di dividendo per l'esercizio 2025 pari a 0,92 euro per ciascuna azione ordinaria. Tale saldo verrà messo in pagamento con stacco cedola (ex date) il 18 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (record date) il 19 maggio 2026 e data di pagamento (payment date) il 20 maggio 2026.



Tra le altre cose, ok anche alla nomina quali consiglieri di Riccardo Preve e Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, già cooptati lo scorso 11 dicembre.



"Con l'odierna assemblea, si conclude un anno importante per Banca Ifis - dichiara il presidente Ernesto Furstenberg Fassio - Dopo aver realizzato il Piano Industriale 2022-2024, nel 2025 abbiamo anche completato due operazioni straordinarie che ci consentiranno di ampliare ulteriormente la nostra offerta di prodotti di credito e di servizi finanziari alle piccole e medie imprese e ai privati".



"Con l'acquisizione di illimity Bank uniremo due realtà complementari, in cui la tecnologia e l'analisi dei dati ci permetterà di essere ancora più performanti sul credito: integreremo le due aree del Corporate and Commercial Banking, mentre con la banca digitale di illimity potremo, per la prima volta, offrire una piattaforma di sistemi di pagamento moderna e smart - ha aggiunto - Attraverso Fürstenberg SIM - già Euclidea SIM - accompagneremo i nostri imprenditori nella gestione e valorizzazione dei loro patrimoni, con costi contenuti e performance adeguate".





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