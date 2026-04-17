Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Ifis
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'Istituto con sede a Venezia, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banca Ifis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della banca tricolore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,38 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,96. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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