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Dow Jones 20-mar
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -3,47%

Hang Seng a 24.400,46 punti

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -3,47%
Indice Hang Seng -3,47% a quota 24.400,46 all'apertura pomeridiana.
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