Parigi: in calo Danone

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di alimenti e bevande , che sta segnando un calo dell'1,97%.



La tendenza ad una settimana di Danone è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Danone resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 68,42 Euro. Supporto visto a quota 67,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 69,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```