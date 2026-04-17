Partners Group, 9 miliardi di dollari di impegni per nuovo programma di investimenti secondari in PE

(Teleborsa) - Partners Group, una delle maggiori società nel settore globale dei mercati privati, ha chiuso il suo ottavo programma di investimenti secondari in private equity con oltre 9 miliardi di dollari di impegni totali da parte dei clienti. Il programma comprende un fondo chiuso, nonché altri mandati e veicoli personalizzati che investono insieme al fondo.



La base di investitori del programma è composta da istituzioni in Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti. Circa un terzo dei nuovi impegni proviene da mercati extraeuropei, con i maggiori impegni individuali da parte di investitori nella regione Asia-Pacifico.



Il programma è già committed al 60%, con il portafoglio iniziale che offre agli investitori l'accesso a un portafoglio diversificato di investimenti composto da asset gestiti da gestori di fondi di private equity di alta qualità a livello globale. La chiusura definitiva segue un intenso periodo di attività di investimento per la divisione di private equity sul mercato secondario di Partners Group, che lo scorso anno ha investito oltre 4 miliardi di dollari a livello globale.



"La chiusura con successo del nostro ottavo programma di investimenti secondari in private equity sottolinea l'attrattiva globale del nostro approccio agli investimenti - ha detto Anthony Shontz, Partner e Co-Head Private Equity Partnership Investments di Partners Group - Siamo in una posizione privilegiata, potendo contare su uno dei team più ampi di professionisti degli investimenti diretti ed esperti del settore, il che ci consente di effettuare analisi approfondite e di collaborare a stretto contatto con i gestori di fondi per creare soluzioni personalizzate. Siamo grati per la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi".



La divisione Private Equity di Partners Group gestisce un patrimonio di 86 miliardi di dollari a livello globale, con strategie che coprono investimenti diretti e secondari.

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