Directa, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,6 euro. CdA ridotto a 7 membri

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Directa SIM , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del trading e degli investimenti, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, la distribuzione di un dividendo di 60 centesimi per azione, le politiche di remunerazione e incentivazione per il 2026. La distribuzione del avrà luogo a partire dal 20 maggio 2026, con stacco cedole il 18 maggio 2026 e record date il 19 maggio 2026



Nel corso della stessa riunione l'assemblea ha deliberato la riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da 8 a 7. Il consiglio resta in carica fino al 31 dicembre 2026.



Al termine dell'assemblea si è riunito il consiglio di amministrazione, che ha deliberato la nomina di Silvia Bertero al ruolo di investor relations manager. L'incarico si affianca all'attuale ruolo di head of media relations. La società ha poi nominato Alessandro Commito nuovo head of product and competition (in precedenza investor relations manager).



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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