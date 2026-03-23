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/ DiaSorin, quotazioni in calo a Piazza Affari
DiaSorin, quotazioni in calo a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 09.35
Si muove in perdita l'
azienda produttrice di apparati diagnostici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 16,03% sui valori precedenti.
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