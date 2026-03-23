ENAV, record di voli e dividendo rivisto al rialzo: il 2025 supera la guidance

(Teleborsa) - ENAV , società quotata su Euronext Milan e gestore del traffico aereo nello spazio aereo italiano, ha chiuso il 2025 con risultati superiori alla guidance su tutti i principali indicatori, in un anno che ha segnato un record assoluto di voli gestiti: 2,4 milioni, con una crescita delle unità di servizio di rotta del 5,9%, la migliore performance tra i principali paesi europei, davanti a Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia.



I ricavi da attività operativa crescono dell'11,2% a 1.173,1 milioni di euro, mentre i ricavi consolidati si attestano a 1.024,7 milioni. L'EBITDA consolidato raggiunge 252,7 milioni e l'utile netto 93,1 milioni – valori che risentono dell'impatto della componente di balance per 190,4 milioni e degli effetti del primo anno del nuovo ciclo regolatorio 2025-2029. Il free cash flow si attesta a 263,7 milioni, in aumento di 64,5 milioni rispetto al 2024. I ricavi dal mercato non regolamentato crescono del 5,8% a 52,1 milioni, in linea con il Piano Industriale.



Sul fronte della qualità del servizio, ENAV ha raggiunto il "bonus capacità" previsto dalla Commissione europea con un ritardo medio per volo assistito di soli 0,010 minuti, a fronte di un target di 0,14 minuti.



L'Amministratore Delegato Pasqualino Monti ha dichiarato: "Il 2025 si è chiuso con risultati economico-finanziari eccellenti, anche superiori ai livelli di guidance rivisti a rialzo lo scorso luglio. Nel core business, ENAV si conferma tra i leader europei sia per crescita dei volumi di traffico aereo sia per qualità del servizio. Tutti questi elementi, congiuntamente ad una solida generazione di cassa, ci hanno consentito di rafforzare la remunerazione degli azionisti, con la proposta di un dividendo superiore a quanto previsto dal Piano Industriale sia per il 2025 che per il 2026."



Il consiglio ha proposto un dividendo di 0,29 euro per azione per il 2025 e di 0,30 euro per il 2026, quest'ultimo in aumento di un centesimo rispetto alle previsioni del Piano Industriale.

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