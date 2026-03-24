ENAV, Equita incrementa target price e apprezza politica dei dividendi

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 3,9 euro
per azione (dai precedenti 3,7 euro) il target price
su ENAV
, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo dopo risultati FY25
leggermente sopra le attese (e nella parte alta della guidance). Oltre al delta a livello di EBITDA, l'utile risulta superiore grazie principalmente a minori D&A (soprattutto per fine della utile/ammortamento totale di alcuni asset). La NFP migliore è stata guidata dall'andamento operativo a P&L, oltre che da un livello inferiore alle attese di cash capex.
L'andamento migliore è stato riflesso nella politica di remunerazione
: DPS 2025 a 0,29 euro per azione (da 0,28) e DPS 2026 a 0,30 euro per azione (da 0,29), con yield rispettivamente pari a 5,7%/5,9%. Non è stata fornita una guidance completa sul FY26, in attesa di avere una visione più chiara sulla situazione geopolitica e gli eventuali effetti su traffico e inflazione.
A valle di risultati e indicazioni della call, il broker ha affinato le stime
, con EBITDA 2026 a 258 milioni di euro (vs 253 milioni di euro nel FY25) e migliorando leggermente la NFP (grazie a cash capex inferiori e maggiore cash-in da balance). Ha lasciato sostanzialmente invariata la traiettoria a fine piano, con 340 milioni di euro di EBITDA nel 2029 (vs. oltre 360 milioni di euro di guidance società), poiché vede una visibilità bassa sul pieno raggiungimento obiettivi di efficienza dei costi, anche legato a maggiore rischio inflazione e traffico visto il contesto macro/geopolitico.
"Apprezziamo la politica dei dividendi
(yield medio 2026-29 al 6%), ma riteniamo che la traiettoria normalizzata di EBITDA e FCF possa portare a un livello di dividendo sostenibile nel medio termine più basso rispetto ai livelli attuali", si legge nella ricerca.