Francoforte: andamento negativo per Auto1
(Teleborsa) - Ribasso per Auto1, che presenta una flessione del 3,75%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Auto1 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```