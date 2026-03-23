Francoforte: andamento negativo per Auto1

(Teleborsa) - Ribasso per Auto1 , che presenta una flessione del 3,75%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1 , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Auto1 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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