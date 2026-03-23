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Francoforte: Vonovia scende verso 20,25 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Vonovia scende verso 20,25 Euro
Ribasso per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che passa di mano in perdita del 4,48%.
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