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Eurozona: l'EURO STOXX Oil & Gas sale verso 633,37 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Oil & Gas sale verso 633,37 punti
In forte aumento il comparto petrolifero europeo, che con il suo +1,55% avanza a quota 628,47 punti.
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