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Eurozona: l'EURO STOXX Oil & Gas sale verso 633,37 punti
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Finanza
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Indici settoriali
13 maggio 2026 - 10.00
In forte aumento il
comparto petrolifero europeo
, che con il suo +1,55% avanza a quota 628,47 punti.
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