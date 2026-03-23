Londra: calo per BP

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo petrolifero inglese , con un ribasso del 3,36%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che BP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,7%, rispetto a -3,56% del principale indice della Borsa di Londra ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,605 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,315. L'equilibrata forza rialzista di BP è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,895.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```