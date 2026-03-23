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Rolls-Royce Holdings, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Rolls-Royce Holdings, quotazioni in calo a Londra
Scende sul mercato il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che soffre con un calo del 4,74%.
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