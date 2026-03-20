Milano 10:31
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Nasdaq 19-mar
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Dow Jones 19-mar
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Londra 10:31
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Londra: calo per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per BP
Seduta in ribasso per il gruppo petrolifero inglese, che mostra un decremento del 2,47%.
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