Londra: performance negativa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che presenta una flessione del 3,70% sui valori precedenti.



L'andamento di Endeavour Mining nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Endeavour Mining , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,89 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 38,95 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 37,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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