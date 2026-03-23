Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che mostra un decremento del 3,12%.



Il movimento di Acerinox , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,42 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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