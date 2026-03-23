Madrid: si concentrano le vendite su Acerinox
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che mostra un decremento del 3,12%.
Il movimento di Acerinox, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,42 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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